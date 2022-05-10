Kayserispor, lig şampiyonu Trabzonspor'u eleyerek kupada ilk finalist oldu

Maçtan Dakikalar
3. dakikada Carole'nin ceza sahasında topu elle oynaması sonrasında kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Nwakaeme, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
5. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Mustafa'nın kafa vuruşu az farkla auta gitti.
8. dakikada sağ kanattan savunmanın arkasına doğru atılan pasta sol çaprazda topla buluşan Thiam kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti ancak kaleci Uğurcan ayaklarıyla topu kornere çeldi.
9. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Thiam'ın sol çaprazdan uzak direğe doğru yaptığı vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
25. dakikada Onur'un sağ kanattan ceza sahası ön çizgisine çıkardığı topla buluşan Bertolacci'nin bekletmeden plase vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
27. dakikada Ramazan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada müsait pozisyondaki Mustafa bekletmeden vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.
31. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Visca'nın vuruşunu kaleci Lung güçlükle kornere çeldi.
48. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Emrah, önünü boşaltarak şutunu çekti. Savunmaya çarparak kaleci Uğurcan'ı yanıltan top ağlarla buluştu. 1-1
52. dakikada Bertolacci'nin sol kanttan içeri gönderdiği topa dokunan Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
59. dakikada Bertolacci'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topla buluşan Hosseini'nin vuruşunda top üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-1
68. dakikada Bertolacci'nin ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Emrah'ın kafa vuruşu yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topu önünde bulan Thiam bekletmeden vurdu, çizgi üzerinde savunmaya çarpan top kornere gitti.
82. dakikada Cornelius'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yusuf'un vuruşunda kaleci Lung topuçizgiden çıkardı. Dönen topu önünde bulan Bakasetas, takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 2-2
90. dakikada Emrah'ın ceza sahası içerisinde yerde kalması sonucu kazanılan penaltı atışını kullanan Thiam, kaleci ve topu farklı köşelere gönderdi. 3-2
90+5. dakikada sağ kanatta topu alan Emrah, ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunu çekti. Savunmaya çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-2
Stat: Kadir Has
Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Tuğberk Curbay
Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Ramazan (Abdulkadir dk. 88 ?), Carole, Attamah, İbrahim (Emrah dk. 46), Kemen, Bertolacci, Thiam, Mustafa (Mane dk. 70)
Yedekler: Bilal, Kolovetsios, Gökhan, Uğur, Hayrullah, İlhan, Campanharo
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Ahmetcan (Serkan dk. 84), Hugo, Puchacz (Djaniny dk. 70), Hamsik, Visca, Abdülkadir, Bakasetas, Nwakaeme (Yusuf dk. 46), Cornelius
Yedekler: Erce, Hüseyin, Berat, Taha, İsmail, Yunus, Murat
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Emrah (dk. 48 ve 90 +5), Hosseini (dk. 59), Thiam (dk. 90 pen.) (Kayserispor), Nwakaeme (dk. 3 pen.), Bakasetas (dk. 82) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Kemen, Emrah (Kayserispor)
Turan Bulut - Ali Göç