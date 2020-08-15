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Kayserispor Mensah için 'Tamam' dedi

Kayserispor Mensah için 'Tamam' dedi
Kayserispor Mensah için 'Tamam' dedi

Hes Kablo Kayserispor, Mensah transferi için Beşiktaş ile anlaştı.

Hes Kablo Kayserispor, Ganalı futbolcusu Bernard Mensah transferi için Beşiktaş kulübü ile anlaştı. Sarı Kırmızılılar, Galatasaray kulübü ile istenilen anlaşma zemininin oluşmaması üzerine Beşiktaş'ın teklifine olumlu yanıt verdi. Sarı Kırmızılılar, Mensah'ı 1 yıllığına kiralık olarak Beşiktaş'a verdi.

Hes Kablo Kayserispor 1 yıllık anlaşma için 500 Bin Avro kiralama bedeli alacak. Beşiktaş, eğer Mensah'ın bonservisi almak isterse Kayserispor kulübüne 4,5 Milyon avro ödeme yapacak.

Yüksel Yıkılmaz
 

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