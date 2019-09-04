Kayserispor PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray maçı sonrası kulübün resmi sitesinden yazılı bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Erol Bedir'de PFDK'ye sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği'nce 03.09.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

İşte yapılan o açıklama;

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü'nün 30.08.2019 tarihinde oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray A.Ş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 8/3. maddesi uyarınca, "2 futbolcusunun sarı kart ve 3 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilmiştir.

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'in 31.08.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan ve müsabaka sonrası medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Yüksel Yıkılmaz



