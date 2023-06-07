Kayserispor sezonu beraberlikle kapattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor ligin 38. haftasında dün deplasmanda Demir Grup Sivaspor ile karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve 1-1 tamamlanan karşılaşma sonrası iki takımda sahadan 1 puanla ayrıldı. Yukatel Kayserispor, sezonu Sivasspor deplasmanında 1 puanla kapattı.

Sarı kırmızılılar Sivasspor ile beraberliği kaldığı maç sonrası bu sezon ligde beşinci beraberliğini almış oldu.

Yüksel Yıkılmaz

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