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Kayserispor siftah peşinde

Kayserispor siftah peşinde
Kayserispor siftah peşinde

İstikbal Mobilya Kayserispor, Antalyaspor deplasmanında ilk galibiyetini almak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 4.haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, çalışmalarını sürdürüyor. Lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeye gayret gösteren sarı kırmızılı ekip, Antalya deplasmanında siftah yapmak istiyor.

Bu sezon oynadığı 3 maçta henüz galibiyet alamayan sarı kırmızılılar, hem bu sezonun ilk galibiyetini almak istiyor hem de Antalya deplasmanında ilk 3 puanını almak amacında. İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, "Antalyaspor deplasmanında hem sezonun hem de Antalya'daki ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Tüm hazırlıklarımızı bunun üzerine yaptık. Umarım iyi bir oyun sergileyip müsabakadan gülerek ayrılan taraf biz oluruz" dedi.

Sarı Kırmızılılar, yarın uçakla Antalya'ya gidip kampa girecek.

Yüksel Yıkılmaz

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