Kayserispor sıralamadaki yerini korudu

Süper Lig'in 5. haftasını Fenerbahçe mağlubiyeti ile kapatan Yukatel Kayserispor, puan tablosunda 9. Sırada kaldı. Ligin 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan ve haftayı puansız kapatan sarı kırmızılılar 9. basamaktaki yerini korudu. 13 puanla Beşiktaş'ın liderlik koltuğunda yer aldığı Süper Lig'de Konyaspor ikinci sırada bulundu. 6 takım 10'ar puanla sıralanırken Yukatel Kayserispor 6 puanla 9. sırada yer aldı. Bu hafta sonunda ise Hatayspor, Ümraniyespor ve Ankaragücü 1 puanla son üç sırada yer aldılar.

Yüksel Yıkılmaz