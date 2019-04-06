Kayserispor, Sivas deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı

16. dakikada Kayserisporlu Hüseyin altı pas çizgisi üzerinde topa elle müdahale edince maçın hakemi Koray Gencerler penaltı noktasını gösterdi. Sivasspor'da Kone'nin kullandığı penaltı atışında top kaleyi bulmadı.
25. dakikada Kana kazandığı topu sürüp ceza sahasına girmeden kaleye şut çekti. Kaleci Ali topa hakim oldu.
30. dakikada Atila'nın ceza sahası içerisine ortaladığı topu Chery ağlarla buluşturdu. 0-1
33. dakikada Atila'nın ortasında, ceza sahasının dışında sol çaprazda topla buluşan Chery uzun şutu ile kendinin ve takımının 2. golünü kaydetti. 0-2
45. dakikada Deniz'in pasında topla buluşan Hüseyin'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu. 0-3
55. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kone, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.
59. dakikada Umut'un ceza sahası içerisindeki şutunda kaleci Ali topu kontrol etti.
63. dakikada Özer'in rakip ceza sahasının hemen dışında kaleye çektiği şutta, Lung topu kontrol ederek golü engelledi.
71. dakikada Özer ceza sahasının dışından kullandığı şutunda, Lung topu çıkartmayı başardı.
80. dakikada Torje'nin ceza sahası içerisindeki şutunda kaleci Lung topu çıkartmayı başardı.
84. dakikada Erdoğan ceza sahası içerisinde kazandığı topu ağlarla buluşturdu.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Koray Gencerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Nariç
D.G. Sivasspor: Ali, Ziya (Uğur dk. 46), David (Torje dk. 59), Fatih, Douglas, Hakan, N'dinga, Özer, Emre, Kone (Erdoğan dk. 73), Diabate
Yedekler: Mert, Papp, Tolgahan, Rybalka, Rochet Teknik Direktör: Hakan Keleş
İ.M. Kayserispor: Lung, Atilla, Sapunaru, Kana (Kravets dk. 81 ?), Tiago, Hüseyin (Levent dk. 66), Şamil, Varela (Kucher dk. 76), Deniz, Chery, Umut
Yedekler: Muammer, Emre, Nurettin, Hakan, Adem, Mert
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Erdoğan (dk. 84) (D.G. Sivasspor), Chery (dk. 30 ve 33), Hüseyin (dk. 45) (İ.M. Kayserispor)
Sarı kartlar: Erdoğan, Torje (D.G. Sivasspor), Hüseyin, Tiago, Chery (İ.M. Kayserispor)