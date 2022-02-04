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Kayserispor, Süper Lig 'in 24. haftasında Hatayspor'u ağırlıyor

Kayserispor, Süper Lig 'in 24. haftasında Hatayspor'u ağırlıyor
Kayserispor, Süper Lig 'in 24. haftasında Hatayspor'u ağırlıyor

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Hatayspor’u ağırlıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

13' Onur Bulut'un ortasında top ceza sahası içinde Emre Kaplan'ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Uğur Demirok'un kullandığı penaltı atışında kaleci Münir gole izin vermedi.

24' Hatay ceza sahası içerisinde Emre Kaplan'ın Emraş Başsan'a yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan İbrahim Akdağ, topu filelerle buluşturdu. 1-0

34' Topla buluşan Traore'nin ceza sahası dışından klas vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

45+2' Emrah Başsan'ın kullandığı köşe atışında topa uzanan Abdulkadir Parmak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Münir'de kaldı.

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Stat: Kadir Has
Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Bilal Gölen

Kayserispor: Lung, Onur, Mert, Uğur, Carole, Abdulkadir, İbrahim, Mane, Emrah, Bertalocci, Gavranovic
Yedekler: Bilal, Attamah, Ramazan, Yasir, Kemen, Emre, Cardoso, Hayrıllah, Mustafa, İlhan
Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Hatayspor: Münir, Kamil, Sackey, Burak, Emre, Mehdi, Onur, Traore, Dylan, Saba, Mame,
Yedekler: Abdullah, Fatih, Eren, Simon, Selim Can, Muhammed, Kamara, Kahraba, Sadık, Ayoub
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gol: İbrahim Akdağ (dk. 25 pen.) (Kayserispor)
Sarı kart: Emre (Hatayspor)

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