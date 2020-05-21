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Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki: "8 maç da bizim için final gibi"

Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki:
Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki: "8 maç da bizim için final gibi"

Hes Kablo Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki, kalan 8 maçın da kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Süper Lig'de 18. sırada bulunan ve kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor, Covid-19 virüs salgınından dolayı lige verilen aranın sona ermesi ile çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Teknik direktör Robert Prosinecki nezaretinde çalışan sarı kırmızılı takım son 8 haftada 4 iç saha 4 deplasman maçına çıkacak. İlk olarak İstanbul'da oynayacağı Fenerbahçe maçına hazırlanan Hes Kablo Kayserispor tempoyu artırmaya başladı.

Hes Kablo Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki, kalan 8 haftanın kendileri için son derece önemli olduğunu ifade ederek, "Ligin son sırasındayız. Lige uzun süre ara verildi. Lige tekrardan konsantre olmaya çalışıyoruz. Bizim çok önemli 8 maçımız var. 8 final maçı oynayacağız. Maksimum puan toplamak zorundayız. Zaman daralıyor ve işi sıkı tutmamız gerekiyor" dedi.

Yüksel Yıkılmaz

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