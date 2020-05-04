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Kayserispor topbaşı tarihi belli oldu

Kayserispor topbaşı tarihi belli oldu
Kayserispor topbaşı tarihi belli oldu

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig maçları için antrenmanlarına başlıyor. Teknik heyet idman tarihini belirledi.

Süper Lig'de geride kalan 26 haftayı 18. sırada tamamlayan ve Covid19 virüs salgını nedeniyle liglere verilen aradan ötürü kalan maçlarını oynayamayan Hes Kablo Kayserispor, antrenmanlarına başlayacak.

Hes Kablo Kayserispor kulüp yönetimi ve teknik heyeti, gerçekleştirdiği görüşme neticesinde antrenmanların başlamasına karar verdi. Haziran ayı içerisinde oynanması planlanan ligin kalan tarafı için sarı kırmızılı kulüp, 5 Mayıs 2020 Salı günü tesislerde biraraya gelecek.

Sarı kırmızılı takım teknik heyet, futbolcu ve kulüp çalışanları yarın tesislerde bir kez daha Covid19 virüs testine tabi tutulacak. Çarşamba günü de uzun süreden sonra ilk idmanın gerçekleştirilmesi planlandı.

Yüksel Yıkılmaz

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