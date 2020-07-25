Kayserispor TS Canlı İzle| Kayseri Trabzonspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Hes Kablo Kayserispor ile Trabzonspor, Süper Lig tarihinde 45 kez karşılaştı. Bu maçlarda Trabzonspor 28 kez kazandı. Kayserispor ise 7 kez kazandı. 10 maç da berabere bitti. İki takım arasında oynanan 45 maçta 132 gol atıldı. Hes Kablo Kayserispor 46 gol attı. Trabzonspor ise 86 gol attı. Hes Kablo Kayserispor ile Trabzonspor, Kayseri'de 22 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 6 kez kazanırken Trabzonspor ise 10 kez kazandı. 6 maç da berabere bitti. Kayseri'deki 22 maçta 48 gol atıldı. Hes Kablo Kayserispor 21 kez, Trabzonspor ise 27 kez gol sevinci yaşadı.

Kayserispor Trabzonspor nasıl canlı izlenir?

Kayseri Trabzonspor maçını beIN Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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