Kayserispor U19 ligi 19 puanla tamamladı

Kayserispor U19 takımı, 2020-2021 futbol sezonunu 19 puanla tamamladı. 21 hafta süren U19 Liginde inişli-çıkışlı bir grafik çizen Kayserispor, oynadığı 20 maçta 19 puan toplayabildi. Ligin son haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan sarı kırmızılılar, 2020-2021 futbol sezonunu 19 puanla 16.sırada tamamladı. Pandemi nedeniyle sıkıştırılmış bir lig oynayan sarı kırmızılılar pandemiden en çok etkilenen takım oldu.

Kayserispor, 21 hafta süren 2020-2021 futbol sezonunda 20 maçta çıkarken 5 galibiyet, 4 berberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar 20 maçta 34 gol atıp kalesinde 40 gol gördü.



Yüksel Yıkılmaz

