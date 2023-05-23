Kayserispor UEFA Lisansı alamadı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 sezonunda geçerli olmak üzere UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri açıkladı. Süper Lig'de Adana Demirspor, Konyaspor, Beşiktaş, Alanyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbulspor, Başakşehir, Kasımpaşa ve Trabzonspor lisans almaya hak kazandı. Spor Toto 1. Lig'de ise sadece Göztepe lisans alabildi. Aralarında Kayserispor'un da bulunduğu Antalyaspor, Ankaragücü, Karagümrük, Giresunspor ve Ümraniyespor ise UEFA lisansı alamadı.

Yüksel Yıkılmaz

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