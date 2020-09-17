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Kayserispor yabancı sınırını doldurdu

Kayserispor yabancı sınırını doldurdu
Kayserispor yabancı sınırını doldurdu

Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon için yabancı futbolcu kontenjanını doldurdu.

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonuna galibiyetle başlayan, bir yandan da kadroyu güçlendirmeye çalışan Hes Kablo Kayserispor, yabancı futbolcu kontenjanını doldurdu.

Yeni sezonda da uygulanacak yabancı kuralına göre, kadroda bulundurulması gereken 14 futbolcu sayısına ulaşıldı. Hes kablo Kayserispor kadroyu güçlendirmek adına Aaron Justin Lennon, Dimitrios Kolovetsios, Daniel Avromovski, Harrison Manzala, Joseph Attamah, Yaw Ackah ve Wilfried Kanga ila anlaştı.

Mevcut kadroda bulunan Cristian Sapunaru, Miguel Lopes, Gustavo Campanharo, Mario Situm, Pedro Henrique, Zoran Kvrzic ve Silviu Lung ile birlikte sarı kırmızılı takımın kadrosunda 14 yabancı oyuncu oldu. Kayserispor yeni bir yabancı oyuncu ile anlaşmak isterse ya kadrosunda bulunan bir yabancı ile sözleşme feshi gerçekleştirecek ya da lisansını askıya alacak.

Yüksel Yıkılmaz
 

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