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Kayserispor, yarı final hesabında

Kayserispor, yarı final hesabında
Kayserispor, yarı final hesabında

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe'yi eleyip yarı finale yükselmek istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor, rakibini eleyip yarı final bileti almak istiyor. 6 Nisan Perşembe günü İstanbul'da Fenerbahçe'nin konuğu olacak sarı kırmızılılar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da rakibini elemek istiyor. Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, "Fenerbahçe ile oynayacağımız kupa maçında kazanan taraf olmak istiyoruz. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da finale yükselmek hatta kupayı kazanmak arzusundayız" dedi. Fenerbahçe ile Kayserispor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı, 6 Nisan Perşembe günü 20:30'da başlayacak.

Yüksel Yıkılmaz
 

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