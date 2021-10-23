Kayserispor'a bir darbe de Konyaspor'dan!

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında topla kat eden Bytyqi'nin ceza sahası önü sol çaprazından yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

8. dakikada ara pasla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Çekiçi'nin arka direğe çevirdiği topu kale önünde boş pozisyondaki Serdar kafayla ağlara gönderdi. 1-0

21. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Emrah'ın ceza alanı içi sağ çaprazından kale önüne çevirdiği topa Gavranovic dokundu ama kaleci Sehic ayaklarıyla golü önledi.

28. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Ahmed Hassan'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Bytyqi'nin şutunda meşin yuvarlak direkten tekrar oyun alanına döndü.

45. dakikada ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Hadziahmetovic'in sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Yasir'in sert şutunda kaleci Sehic topu kornere çelmeyi başardı.

75. dakikada Onur'un sağ kanttan ceza sahasına yaptığı ortaya kale önündeki Gökhan topa dokunamadı.

78. dakikada topla kat eden Mensah'ın ceza sahası önünden sert vuruşunda kaleci Sehic topu kornere çeldi.

81. dakikada Konyaspor'da sol kanattan yapılan ortada savunmadan seken top Soner'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top savunmadan döndü.

90+2. dakikada savunmanın arkasına sarkan Michalak derin bir pasla kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşunda kaleci Lung gole izin vermedi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Sarper Barış Saka, Gökhan Barcın, Murat Ergin Gözütok

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Serdar (Michalak dk. 73), Oğulcan (Soner dk. 80 ?), Hadziahmetovic (Adil dk. 90+3 ?), Bytyqi (Barış dk. 90+3 ?), Ahmed Hassan, Çekiçi (Rahmanovic dk. 80 ?)

Yedekler: Erten, Anicic, Cikalleshi, Alper, Ahmet Karademir

Teknik Direktör: İlhan Palut

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Yasir (Cardoso dk. 84 ?), Attamah (Mustafa dk. 88 ?), Uzodimma (Campanharo dk. 46), Emrah, Mensah, Thiam (Gökhan dk. 74), Gavranovic (İlhan dk. 74)

Yedekler: Cenk, Emre, Mane, Ramazan, Eray

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Serdar (dk. 8), Hadziahmetovic (dk. 45) (Konyaspor)

Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin