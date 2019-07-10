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Kayserispor'a Nijeryalı stoper

Kayserispor'a Nijeryalı stoper
Kayserispor'a Nijeryalı stoper

İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray’dan Nijeryalı stoperi Valentine Ozornwafor'u, 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor, bir oyuncuya daha imza attırdı. Sarı-kırmızılılar, bu bağlamda Galatasaray'ın, Nijerya'nın Enyimba Aba takımından 300 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Valentine Ozornwafor'u kiralık olarak renklerine bağladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın istediği genç stoperin, bugün veya yarın kampa katılması bekleniyor. Ozornwafor, genç yaşına rağmen Nijerya Milli Takımı'nın da kadrosunda yer alıyor.  

Yüksel Yıkılmaz


 

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