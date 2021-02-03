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Kayserispor'a yeni sponsor

Kayserispor'a yeni sponsor
Kayserispor'a yeni sponsor

Hes Kablo Kayserispor, Kayseri'nin önemli inşaat şirketlerinden birisi olan Sedat Kılınç İnşaat ile sponsorluk anlaşması yaptı.

Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor yeni bir sponsorluk anlaşması yaptı. Sarı Kırmızılılar, Kayseri'nin önemli inşaat firmalarından olan Sedat Kılınç İnşaat ile sponsorluk anlaşması yaptı. Anlaşmaya göre; Kayserispor forma şortunda Sedat Kılınç İnşaat'ın logosu yayınlanacak. Sedat Kılınç İnşaat da bu çalışma karşısında sarı kırmızılı kulübe ödeme yapacak.
Hes Kablo Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada "Kulübümüz, inşaat şirketi Sedat Kılınç İnşaat A.Ş. ile sponsorluk anlaşması imzalamıştır. Sponsorluk desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, anlaşmanın hem kulübümüze hem yeni sponsorumuza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

Yüksel Yıkılmaz
 

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