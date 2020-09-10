Kayserispor'da 1 kişi pozitif!

Hes Kablo Kayserispor'da bir kez daha korona virüs şoku yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı kulüpte üçüncü kez korona virüs vakası görüldü. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "9 Eylül 2020 tarihinde Futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronav irüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde 1 idari personelimizin COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Personelimizin izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır. Takımımız programı dahilindeki antrenmanına bu akşam devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Yüksel Yıkılmaz

