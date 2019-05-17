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Kayserispor'da 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

Kayserispor'da 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor
Kayserispor'da 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

İstikbal Mobilya Kayserispor’da 31 Mayıs 2019 itibari ile 12 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor.

Matematiksel olarak Spor Toto Süper Lig'de kalmayı ligin bitimine 2 hafta kala garantileyen İstikbal Mobilya Kayserispor'da artık gündem transfer oldu.

Sarı-Kırmızılı takımda 31 Mayıs 2019 tarihi itibari ile 12 oyuncunun sözleşmesi bitiyor. 12 oyuncudan 8'si yabancı, 4 oyuncu ise Türk. İşte sözleşmesi biten futbolcular; Asamoah Gyan, Bernard Mensah, Cristian Sapunaru, Jean Armel Kana Bıyık, Oleksandr Kucher, Silvestre Varela, Tiago Lopes, Tjaronn Chery, Mert Özyıldırım, Muammer Zülfikar Yıldırım, Şamil Çinaz ve Umut Bulut.  

Yüksel Yıkılmaz


 

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