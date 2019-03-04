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Kayserispor'da 3.gol isyanı

Kayserispor'da 3.gol isyanı
Kayserispor'da 3.gol isyanı

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Ukraynalı futbolcusu Artem Kravets, Beşiktaş maçında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını ifade etti.

Cumartesi günü oynanan müsabakada takımının ilk golünü atan Artem Kravets, son dakika golü ile müsabakanın 2-2 sona ermesine üzüldü. Sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden bir açıklama yapan Artem Kravets, hem İngilizce hem Ukraynaca açıklama yapan Artem Kravets, " I'm very upset, because our third goal was stolen... Thanks to all fans for support" paylaşımı ile "Çok üzgünüm. Çünkü üçüncü golümüz çalındı. Destek veren herkese teşekkür ederim" ifadeleri kullandı. 

29 yaşındaki Ukraynalı futbolcu, bu sezon sarı kırmızılı forma ile 13 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası maçında oynadı. 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası olmak üzere 6 gol atan Artem Kravets, geçen sezon da Süper lig'de 3 gole imza atmıştı.  

Yüksel Yıkılmaz

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