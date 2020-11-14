İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor'da antrenör de korona virüse yakalandı

Kayserispor'da antrenör de korona virüse yakalandı
Kayserispor'da antrenör de korona virüse yakalandı

Hes Kablo Kayserispor'da Wilfried Kanga'dan sonra bir antrenör de Koronavirüs salgınına yakalandı.

 Hes Kablo Kayserispor'da atletik performans antrenörü Hikmet Yunus Kaya, koronavirüs salgınına yakalandı. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir futbolcumuz ve bir antrenörümüzde sonuç pozitif çıkmıştır. TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.
Koronavirüs testi pozitif çıkan Wilfried Kanga ve antrenör Hikmet Yunus Kaya, karantinaya alındı. Hes Kablo Kayserispor'da daha önce Miguel Lopes, Oğuzhan Çapar, Cristian Sapunaru ve Joseph Attamah da koronavirüse yakalanmıştı.

Yüksel Yıkılmaz
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.