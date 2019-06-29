Kayserispor'da Başkan Erol Bedir güven tazeledi

İM Kayserispor'da Seçimli Olağan Genel Kurul düzenlendi. Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleşen kurula, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda taraftar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan İM Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, Türkiye'de sadece Kayserispor'un değil, tüm kulüplerin maddi sarmal içerisinde olduğunu söyleyerek, “Buradan nasıl çıkarız ve kulübümüzü daha iyi yerlere nasıl getiririz onun çabası içerisindeyiz. Şu anda 140-150 milyon arasında üzerimizde bir yük var. Bu yükü omuzlamamız lazım, bu yükü taşımamız lazım. Kayserispor'u daha iyi yerlere getirmek için bu yükten bir şekilde kurtulmamız lazım. Öneriler gelecektir ama bunun olması lazım. Yönetim de şimdiye kadar olduğu gibi elinden geleni yapacak ve çevirmeye çalışacak. Kendi şirketimden bankalar aracılığı ile 2 sene içerisinde 88 milyon TL para gitmiş, 72 milyon TL aralıklı dönemler içerisinde iade edilmiş. Hali hazırda 16 milyon TL bu yönetimin diğer arkadaşlarla birlikte bir alacağı var. Dekontlar da buradadır. Borç vermeyi çok fazla sindiremeyenler bundan sonrası için de seçilecek olan yönetime gerçekten çok zor bir görev düşüyor. Bu paraların mutlaka altından kalkılması lazım. Aksi takdirde Bursaspor 4 sene önce şampiyon oldu, şimdi küme düştü. Kayserispor'un bunları asla yaşamayacağını, Kayseri'de yaşayan insanların ve yöneticilerimizin buna müsaade etmeyeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKKILIÇ: "KAYSERSİPR OLMAZSA OLMAZIMIZDIR"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da şunları söyledi:

“Bundan sonra inanıyorum ki daha da olumlu, daha birliği, beraberliği ve dayanışmayı sağlayıcı yaklaşım içerisinde destek göstereceklerine inanıyorum. Kayserispor bizim için bir değerdir. Olmazsa olmazımızdır. Elbette buna katkı sağlamak ve buna sahip çıkmak, bu konuda gayret göstermek hepimizin asli görevidir. Ben öyle görüyorum. İmkanlarımızı zorlamak ve spora destek verme yönünde Kayseri'nin imkanlarından kazanım elde ettirmek de bizim görevlerimiz arasındadır” dedi.

ERSOY: "KAYSERİSPOR ŞEHRİMİZİN EN ÖNEMLİ MARKALARINDAN BİRİDİR"

Kayserispor'un şehrin en önemli markalarından biri olduğunu kaydeden MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “Bu manada herkesin elini taşın altına koyma noktasında bir çaba sarf etmesi gerektiğini düşünüyorum. Gördüğümüz odur ki; şehrimizin ileri gelenleri elinden ne geliyorsa yaparak bugünlere bu takımı getirdi. Bugüne kadar emeği geçen başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Buralar kolay yerler değil. Erol Bedir başkanla yıllardır hem ağabey-kardeş hukuku, hem de Kayserispor başkanlığı nedeniyle birlikte yol yürüyoruz. Erol Bedir başkan 15 gün önce, ‘Yeterli desteği bulamadığım takdirde genel kurulda aday olmayı düşünmüyorum' demişti. 2 yılda 3. genel kurulu yapıyoruz. Her genel kurulu yaptığımızda bana göre yapısal reformlardan ziyade günü kurtaracak hamlelere imza atıyoruz. Bir şekilde yöneticilerimiz ve kulüp başkanımız fedakarlıkta bulunuyor. Buradan çıktığımızda da kulüp başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz bu işin derdine düşüyor. Burada bunların hepsi madde madde yazılmalı ve yarın aynı derde düşmemek için kimin ne yapacağını bilmemiz gerekiyor. Eğer bugün burada işleri yönetim kuruluna bırakıp, ‘Bu işi siz yapın' dersek, bana göre yanılırız. Onlar da bu işin altından tek başına kalkamazlar” şeklinde konuştu.



ÖZHASEKİ: "KAYSERİSPOR İÇİN GİDİP HAKİM KARŞISINDA SAATLERCE EL PENÇE DİVAN DURDUĞUM"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de Kayseri ve Kayserispor için fedakarlıklar yaptığını dile getirerek şu ifadelere yer verdi: “Kayseri'de 1.5 milyon insan yaşıyor. Çıkıp da, ‘Ben Kayserispor'a sahip çıkacağım' diyen 1 tane Allah'ın kulu yok mu? Çıkmadı. Allah razı olsun benim kadim dostum Erol Bedir bir telefon ile gelip bu yükün altına girdi. İçimizde tek zengin Erol bey miydi? Milyonlarca doları olup da harcamaya yer arayan Erol bey miydi? Değildi. Yüreği olan arkadaşımız oydu. Geçmişte de çok emek verildi. Eskiler gelip, ‘Biz buradayız' diyorlar. Yenilerde sahip çıkıyorlar. İnşallah bunu devamlı yaşarız. Biz bu güzelliği yaşayalım. Bunun Kayseri'miz ve memleketimizi için, içerisinde bulunduğumuz toplumun değerleri için yaşayalım. 21 yıl belediye başkanlığı yaptım. 1 dönem daha yapıp işime döneyim dedim ama uzadıkça uzadı. Hayatımda 2 şeye dikkat ettim. Hayırlı bir şey olduğunda kapıyı açmaya, şer bir şey olduğunda da o belalarla savaştım. Beni hiç ilgilendirmeyen işlerdi. 'Bunlar beni ilgilendirmez' diyebilirdim ama öyle demedim. Allah için koştum. Eğer bir kurumun veya kuruluşun başında Kayseri ismi geçiyorsa, ‘Bu beni ilgilendirir' dedim. ‘Beni ilgilendirmez' deyip ilgilenmeyebilirdim de ama bu tembel bir yoldu. Allah şahit ki öyle yapmadım. Bin bir türlü belalarla savaştım ama bu şehir için yaptım. Kayserispor da bunlardan birisidir. Sıkıntısını iyi bilenlerdenim. Kanun gelip belediye başkanlarına yasak olduğunda da geriden desteklemeye devam ettim. Birçok ağır ceza ve asliye ceza mahkemelerine gittiğimde altındaki sebep Kayserispor'du. Gidip hakim karşısında saatlerce el pençe divan durduğumu çok da iyi biliyorum. Ben bunları artistik olsun diye yapmadım. Hiçbir şeye de ihtiyacım yok ama Allah rızası için doğru bildiğinizi yapmanız lazım. Yönetici dediğiniz risk alır.”

GÜNAYDIN: "ELEŞTİRİLER NEZAKET VE HUKUK İÇERİSİNDE OLMALI"

Spor kulüplerini yönetmenin zor bir iş olduğunu dile getiren Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Fedakarlık gerektiriyor. Bu nedenle eleştiriler oluyor. Elbette eleştiriler olacak ama eleştiriler nezaket ve hukuk içerisinde olmalıdır. Yapıcı eleştiriler olduğu zaman daha güzel şeyler ortaya çıkacak. Kırıcı olan, kötü niyetli olan eleştirilerin herkese zarardan başka bir faydası olmaz. Göreve başladıktan sonra Kayserispor'u da yakından takip etmeye başladım. Bütün maçlara da ailecek geldik. Yönetimimiz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve taraftarlarımızın desteği ile biz geçen sene şampiyon olmuş takımların küme düşmeme mücadelesini izledik” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yeni yönetim listesi üyelere sunularak kabul edildi.

BAŞKAN EROL BEDİR'İN YÖNETİM LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE:

“Mustafa Gülsoy, Serdar Maraşlı, Mustafa Bakır, Berna Gözbaşı, İsmail Çöl, Türker Horoz, Fatih Çağlar Öcal, Mustafa Orhan Taşçı, Mehmet Çakmak Uyar, Gökhan Çetinsaya, Mustafa Tokgöz, İsa Gün, Hamdi Elgüman, Mevlit İlbağış, Furkan Ergüneş, Süleyman Akın, Ali Kaynak.”

Ali Göç - Turan Bulut