Kayserispor'da en çok süre alan isimler

2020-2021 futbol sezonunda Kayserispor'da en uzun forma giyen isim savunma oyuncusu Dimitiros Kolovetsios oldu. Yunan stoper, lig maçlarında 3150 dakika sahada kaldı. 42 haftalık lig maratonunda en çok sahaya çıkan isim 38 maçla İlhan Parlak oldu. En az süre alan futbolcular ise 104 dakika ile Ömer Uzun aldı.
Kayserispor takımında geride kalan sezon oynanan 40 Süper Lig maçında futbolcuların oynadıkları maç sayısı ve süreler şu şekilde:
Dimitrios Kolovetsios: 35 maç /3150 dakika
Aziz Behich: 34 maç / 2980 dakika
Zoran Kvrzic: 36 maç / 2917 dakika
Aaron Lennon: 36 maç / 2677 dakika
Pedro Henrique: 33 maç / 2531 dakika
Doğan Alemdar: 28 maç / 2520 dakika
Joseph Attamah: 31 maç / 2283 dakika
Gustavo Campanharo: 24 maç / 1969 dakika
İlhan Parlak: 38 maç /1955 dakika
Daniel Avramovski: 24 maç / 1934 dakika
Cristian Sapunaru: 25 maç / 1916 dakika
Karlo Muhar: 16 maç /1211 dakika
Miguel Lopes: 14 maç / 1085 dakika
Uğur Demirok:16 Maç / 1039 dakika
Wilfried Kanga: 14 maç / 914 dakika
Nehuen Mario Paz: 12 maç / 696 dakika
Silviu Lung: 8 maç / 675 dakika
Denis Alibec: 15 maç / 664 dakika
Ramazan Civelek: 18 maç / 642 dakika
Yasir Subaşı: 13 maç / 641 dakika
Muğdat Çelik: 14 maç /544 dakika
Kevin Luckassen: 14 maç / 526 dakika
Manuel Fernandes: 11 maç / 489 dakika
İsmail Çipe: 5 maç / 404 dakika
Besard Sabovic: 11 maç / 378 dakika
Anton Maglica: 8 maç / 355 dakika
Emre Demir: 14 maç / 212 dakika
Melih Okutan: 11 maç /212 dakika
Nurettin Korkmaz: 11 maç / 134 dakika
Harrison Manzala: 4 maç / 120 dakika
Ömer Uzun: 2 maç / 104 dakika
Yüksel Yıkılmaz