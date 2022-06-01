Kayserispor'da Hikmet Karaman'ın sözleşmesi sona erdi

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 47 puanla 14. sırada yer alan Kayserispor'da, geride kalan sezonun ilk haftası sonrasında Yalçın Koşukavak'ın yerine göreve getirilen ve 1 yıllık sözleşme imzalanan Hikmet Karaman'ın sözleşmesi 31 Mayıs 2022 Salı günü itibariyle sona erdi. Hikmet Karaman, Kayserispor ile 37 lig maçına çıktı. Bu maçlarda 12 galibiyet, 11 beraberlik, 14 yenilgi alındı. Ligi 47 puanla 14. sırada tamamlayan Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale yükseldi. Kayserispor, sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Hikmet Karaman ile yeni dönemde yola devam etmeme kararı aldı.

Yüksel Yıkılmaz