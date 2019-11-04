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Kayserispor'da prim artırıldı

Kayserispor'da prim artırıldı
Kayserispor'da prim artırıldı

Fenerbahçe'yi sahasında mağlup eden İstikbal Mobilya Kayserispor'da prim artırıldı.

Spor Toto Süper Lig'de 10 hafta sonra kazanmayı başaran İstikbal Mobilya Kayserispor'da Fenerbahçe'yi tek golle mağlup etmenin mutluluğu hakim.

Fenerbahçe maçı sonrasında Kayserispor yönetimi, galibiyet primini 50 bin TL olarak açıkladı. Daha önce 25 Bin TL olarak belirlenen, Fenerbahçe maçı öncesinde ise 40 TL olarak açıklanan galibiyet primi, müsabaka sonrasında 50 Bin TL olarak lanse edildi. Kayserispor Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, soyunma odasında futbolculara galibiyet priminin 50 bin TL'ye çıkarıldığını ve bu rakamın da hafta içerisinde tüm oyuncuların hesabına yatırılacağını müjdeledi.

Yüksel Yıkılmaz

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