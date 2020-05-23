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Kayserispor'da Prosinecki hata istemiyor

Kayserispor'da Prosinecki hata istemiyor
Kayserispor'da Prosinecki hata istemiyor

Hes Kablo Kayserispor, 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig maçları için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Prosinecki, oyuncularını hata yapmamaları konusunda uyardı.

Lig hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor'da antrenman dozajı artmaya başladı. Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde çalışan sarı-kırmızılı oyuncular, sabah fizik kondisyon öğleden sonra ise teknik taktik ağırlıklı çalışıyor. Oyuncularının performansını yakından takip eden Teknik Direktör Prosinecki, hata yapıldığı zaman tepki gösteriyor. Lig maçları için sayılı günler kalmasından ötürü oyuncularının hataları minimuma indirmesini isteyen Prosinecki, basit hatalar yapıldığı zaman idmanı durdurup neler yapılması gerektiğini anlatıyor.

Son 8 haftada birbirinden önemli maçlara çıkılacağını hatırlatan Prosinecki, oyuncularına yönelik her fırsatta, "Hataları ortadan kaldırmalıyız. Hata bizi başarısızlığa götürür. Başarısızlık istemiyorum. Hata istemiyorum. Lige konsantre olun" uyarılarında bulunuyor.

Yüksel Yıkılmaz

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