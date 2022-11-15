Kayserispor'da seri sonu

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşan Kayserispor 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 mağlup oldu. Bu sezon ilk kez öne geçtiği bir müsabakayı yenik tamamlayan sarı kırmızılılar, ligde 5 maç sonra kaybetti. Ligin 8. haftasında sahasında oynadığı Trabzonspor maçını 2-1 yenik tamamlayan ve sonrasında oynadığı 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alan Kayserispor, dünkü müsabakada Konyaspor'a boyun eğdi.

Yüksel Yıkılmaz



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