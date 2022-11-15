İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayserispor'da seri sonu

Kayserispor'da seri sonu
Kayserispor'da seri sonu

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, sahasında oynadığı Konyaspor müsabakasını yenik tamamladı. Sarı kırmızılılar, ligde 5 maç sonra yenilgi yüzü gördü.

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşan Kayserispor 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 mağlup oldu. Bu sezon ilk kez öne geçtiği bir müsabakayı yenik tamamlayan sarı kırmızılılar, ligde 5 maç sonra kaybetti. Ligin 8. haftasında sahasında oynadığı Trabzonspor maçını 2-1 yenik tamamlayan ve sonrasında oynadığı 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alan Kayserispor, dünkü müsabakada Konyaspor'a boyun eğdi.

Yüksel Yıkılmaz
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.