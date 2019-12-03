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Kayserispor'dan Adebayor'a övgüler

Kayserispor'dan Adebayor'a övgüler
Kayserispor'dan Adebayor'a övgüler

Kayserispor ile yollarını ayıran Emmanuel Adebayor, takım arkadaşları tarafından sosyal medyadaki güzel paylaşımlar ile uğurlandı.

Sezon başında İstikbal Mobilya Kayserispor'a transfer olan ve 13 hafta sonrasında kulüp ile görüşerek yolları ayırma kararı alan Emmanuel Adebayor, teknik direktör Bülent Uygun ve takım arkadaşlarından övgüler alarak uğurlandı.

Beşiktaş maçı sonrasında "Bu benim Kayserispor ile son maçımdı. Çok güzel dostluklar kurdum. Kayserispor'a başarılar dilerim" cümleleri kuran Adebayor için takım arkadaşları da methiyeler dizdi.

Teknik direktör Bülent Uygun'un uzun uzun övgüler kurduğu Adebayor için Pedro Henrique “Bir zevkti, harika bir insandı. Hoşçakal papai” mesajı paylaştı. Hollandalı Ben Rienstra, “Teşekkürler efsane! Seninle oynamak bir onurdu! Her şeyin tadını çıkar” paylaşımında bulunurken Portekizli Miguel Lopes ise, “Teşekkürler efsane! Seninle oynamak bir onurdu! Sen benim kardeşimsin ve seni seviyorum" cümleleri kurdu.

Yüksel Yıkılmaz

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