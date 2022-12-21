Kayserispor'un A takımı belli oldu

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul sonrasında Kayserispor'da başkanlık koltuğuna oturan Ali Çamlı, A takımını belirledi. Asil listeye 10 kişi dahil eden, 11 de yedek yönetim kurulu belirleyen başkan Ali Çamlı, görev dağılımını gerçekleştirdi.

Buna göre Kayserispor'da Nurettin Açıkalın Başkanvekili olurken, Erol Çetin ile Etem Mezgitli Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Tufan Koç'un Asbaşkan olarak görev yapacağı yeni yönetimde, Hüseyin Beyhan Genel Sekreter, Batuhan Samet Koç Basın Sözcüsü, Veysel Serdar Dış İlişkiler Sorumlusu olarak görevlendirildi. Yücel Şahin, İlyas Yıldırım ve Yusuf Hakan Özdemir de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.

Yüksel Yıkılmaz

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