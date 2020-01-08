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Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Henrique: “Hırsıma yenik düşüyorum”

Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Henrique: “Hırsıma yenik düşüyorum”
Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Henrique: “Hırsıma yenik düşüyorum”

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique ligin ikinci yarısında daha fazla forma giymek için dikkatli olacağını söyledi.

Hes Kablo Kayserispor'un Antalya'daki kampına gecikmeli olarak katılan Brezilyalı Pedro Henrique, kulüp başkanı Berna Gözbaşı ve Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı ile bir araya geldi. Ligin ikinci yarısında hakem ve rakipten ziyade takım oyunu ile sahada kalması istenilen Henrique, hırsına yenik düştüğünü söyledi. Pedro Henrique “Haksızlığa dayanamıyorum. Hırs da çok olunca, çok kart gördüm. Ligin ikinci yarısında daha dikkatli olacağım” dedi.

Pedro Henrique, ligin ilk yarısında sarı kırmızılı forma ile 11 maça çıktı ve 4 gol attı. Brezilyalı, bu maçlarda 6 sarı 2 kırmızı kart gördü.

Yüksel Yıkılmaz

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