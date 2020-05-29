Kayserispor'un maç günleri belli oldu

TFF maç takvimini açıkladı. Süper Lig'de 22 puanla 18. sırada bulunan ve kümede kalma hesapları yapan Hes Kablo Kayserispor'un 27 ile 31. hafta arasında oynayacağı 5 müsabakanın günleri ve saatleri de belli oldu.

Sarı Kırmızılılar, önündeki 5 maçı farklı günlerde oynayacak. Kayserispor, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü 1'er kez sahaya çıkacak. Kayserispor'un maçları 2 kez 21:45'te, 3 kez de 19:15'te başlayacak.

TFF'nin belirlediği takvime göre Hes Kablo Kayserispor'un maç günleri saatleri şöyle:

27.Hafta

12 Haziran Cuma

21:45 Fenerbahçe-Kayserispor

28.Hafta:

20 Haziran Cumartesi

19:15 Kayserispor-Gençlerbirliği

29.Hafta:

28 Haziran Pazar

19:15 Sivasspor-Kayserispor

30.Hafta:

6 Temmuz Pazartesi

21:45 Kayserispor-Beşiktaş

31.Hafta:

9 Temmuz Perşembe

19:15 Ç.Rizespor-Kayserispor

Yüksel Yıkılmaz