Kayserispor'un maç günleri belli oldu

TFF maç takvimini açıkladı. Süper Lig'de 22 puanla 18. sırada bulunan ve kümede kalma hesapları yapan Hes Kablo Kayserispor'un 27 ile 31. hafta arasında oynayacağı 5 müsabakanın günleri ve saatleri de belli oldu.
Sarı Kırmızılılar, önündeki 5 maçı farklı günlerde oynayacak. Kayserispor, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü 1'er kez sahaya çıkacak. Kayserispor'un maçları 2 kez 21:45'te, 3 kez de 19:15'te başlayacak.
TFF'nin belirlediği takvime göre Hes Kablo Kayserispor'un maç günleri saatleri şöyle:
27.Hafta
12 Haziran Cuma
21:45 Fenerbahçe-Kayserispor
28.Hafta:
20 Haziran Cumartesi
19:15 Kayserispor-Gençlerbirliği
29.Hafta:
28 Haziran Pazar
19:15 Sivasspor-Kayserispor
30.Hafta:
6 Temmuz Pazartesi
21:45 Kayserispor-Beşiktaş
31.Hafta:
9 Temmuz Perşembe
19:15 Ç.Rizespor-Kayserispor
Yüksel Yıkılmaz