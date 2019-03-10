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Kayserispor'un serisi Rize'de son buldu

Kayserispor'un serisi Rize'de son buldu
Kayserispor'un serisi Rize'de son buldu

Çaykur Rizespor, konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek rakibinin 10 haftalık yenilmezlik serisine son verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor evinden İstiklal Mobilya Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. 

Maçtan Dakikalar 

8. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Aminu Umar'ın şutunda top kaleci Lung'a çarparak ceza sahasının dışına çıktı. 

23. dakikada Boldrin'in ceza sahasının dışından vuruşu kaleci Lung'dan döndü. Kaleciden seken topu Vedat Muriç tamamlayarak filelerle buluşturdu. 1-0 

36. dakikada sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç'ün çaprazdan şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı çeldi.

56. dakikada Braian Samudio'nun sağ çaprazdan kaleye hızlı bir şekilde gönderdiği top filelerle buluştu. 2-0 

65. dakikada Cristian Sapunaru'nun yaptığı faulde hakem Özkahya tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Vedat'ın ağları sarstı. 3-0 

89. dakikada Hasan Hüseyin Acar Rizespor yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını denedi fakat savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaştı. 

Stat: Çaykur Didi 
Hakemler: Halis Özkahya, Asım Yusuf Öz, Hakan Yemişken 
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah, Abarhoun, Melnjak, Awaziem, Boldrin (Mustafa dk. 87 ?), Umar (Saadane dk. 73), Samudio, Azubuike, Musa (Nakoulma dk. 80 ?), Vedat 
Yedekler: Cihan, Koray, Mehmet Uslu, Talbi, Orhan, Çınar, Aatif 
Teknik Direktör: Okan Buruk 
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Atila (Gyan dk. 64), Biyik, Sapunaru, Lopes, Şamil, Umut (Varela dk. 80 ?), Hasan Hüseyin (Kucher dk. 90+4 ?), Chery, Deniz, Kravets 
Yedekler: Muammer, Hakan, Emre, Levent, Berkant Şahin, Nurettin, Mert 
Teknik Direktör: Hikmet Karaman 
Goller: Vedat Muriç (dk. 23 ve 65 pen.), Samudio (dk. 55), (Çaykur Rizespor) 
Sarı Kartlar: Boldrin, Vedat, Samudio (Çaykur Rizespor), Deniz (İstikbal Mobilya Kayserispor)  

Hasan Fehmi Demir- Kubilay Ateş 

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