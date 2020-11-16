Kayseri'ye şehit ateşi düştü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek için Habur Çayı'na giren Piyade Teğmen Burhan Sönmez, suya kapılarak boğuldu. Hastaneye kaldırılan Sönmez, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehidin acı haberi Kayseri'deki babaevine ulaştı. Acı haberi alan şehidin yakınları Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Kıvılcım Sokak'ta bulunan eve akın etti. Şehidin babaevine Türk bayrağı da asıldı.

Şehit Piyade Teğmen Burhan Sönmez'in naaşının yarın kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Ali Göç

