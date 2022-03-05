KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi Günsazak Caddesi üzerinde bulunan KAYSERMALL AVM'de meydana gelen olayda; Arda T. (8), 10 metre yükseklikten aşağı düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Arda T., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından polis ekipleri KAYSERMALL AVM'de inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Turan Bulut - Ali Göç

