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Kayyum ile Cizre'de hizmetler artamaya başladı

Kayyum ile Cizre'de hizmetler artamaya başladı
Kayyum ile Cizre'de hizmetler artamaya başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesine görevlendirilen Kaymakam Davut Sinanoğlu ile birlikte ilçede hizmet atağı başlatıldı. Kaymakam Sinanoğlu'nun talimatları ile Cudi ve Nur mahallesinde parkeleme çalışmaları başlatıldı.

Cizre Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Cudi Mahallesi Danyal sokak ve Nur Mahallesi Kantik sokakta parkeleme çalışması başlattı. İçişleri Bakanlığı tarafından Şırnak'ın Cizre İlçe Belediye Başkanlığına görevlendirilen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu'nun talimatları ile harekete geçen ekipler, kış ayları öncesi yürütülen çalışmalar kapsamında kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinanoğlu; ‘‘Vatandaşlarımızın bizlere ilettikleri sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İmkanlar dahilinde elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız, ilçemizin modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen kilitli parke çalışmaları, ihtiyaçlar doğrultusunda tüm mahallelerimizde devam edecektir" dedi.

Abidin Yel

 

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