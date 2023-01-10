Kaz Dağları'nda ormanlık alanda örtü yangını çıktı

Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar ile Evciler Köyü arasındaki Uzunoluk ve Kobaklı mevkiinde gece yarısı ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bölgeye çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

Ekiplerin ormanlık alandaki örtü yangınını kontrol altına almak için müdahalesi devam ediyor.

Mustafa Suiçmez



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