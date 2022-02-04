Kaz ve hindilerini yiyen tilkiyle dost oldu

Kaymakam Çelik, köy gezileri kapsamında Beşgöze köyünü ziyaret etti. Köyde samanlığı mesken tutan tilkiyi görünce tebessüm etmekte kendini alamadı. Köy sakinlerinden İsmail Kılıç'ın samanlıkta beslediği tilki, adeta yürekleri ısıttı.

Kaymakam Çelik'e tilkinin rivayetini anlatan Kılıç, “Kış günlerinde, havalar soğuduğunda geldiğimde samanlıkta yatıyordu. Ve çok acıkmıştı. Ben bu tilkiyi besleyerek kendime alıştırdım. Artık her gün yemeğini vermek zorundayım. Yaza kadar da bir anlaşma yaptık bununla. Yaza kadar ben bunu besleyeceğim, yazında o benim hindilerime, kazlarıma dokunmayacak. Tabi sözünde durursa” dedi.

Gündüzleri samanlıkta vakit geçiren tilki geceleri ise avlanmaya çıkıyor.

Alparslan Cihan

