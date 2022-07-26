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Kaza anı ve sonrasında gergin anlar

Kaza anı ve sonrasında gergin anlar
Kaza anı ve sonrasında gergin anlar

Tekirdağ Çorlu'da iki aracın karıştığı maddi hasarlı kaza sonrası gergin anlar kameraya yansıdı.

Kaza anı ve sonrasında gergin anlar - Tıkla İzle

Kaza, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak üzerinden kontrolsüzce caddeye giriş yapan bir araç, Cumhuriyet Parkı istikametine seyreden bir otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken, araçtaki ailesiyle birlikte kazayı ucuz atlatan sürücü, sinirlerine hakim olamayarak, dikkatsiz olduğunu düşündüğü sürücüye saldırmak istedi. Bu sırada vatandaş araya girerek, tarafları sakinleştirdi. O anlar da kameraya yansıdı.

Caddeye çözüm önerisi

Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde esnaf Erdinç Bedi, “Kazanın olduğu 4 yol ayrımında sürekli trafik kazalarının meydana geldiğini görüyoruz. Ben bu caddeyle ilgili sorunu CİMER'e de iletmiştim. Bu girişimi insanların canı yanmasın diye yaptım. Buraya önlem alınsın. Yani ışıklandırma yapılmasa bile en azından araçların yavaşlatmasını sağlayan bir set veya hız kesici konulabilir” şeklinde konuştu.

Hüseyin Tayyar

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