Kaza anını saniye saniye çekti, 2,5 aydır kasko mağduru

Bursa'da resmi bir kurumda çalışan Güven Deniz, 2 yıl önce kendine sıfır bir araç aldı. Aracına ise kasko yaptırdı. 2,5 ay önce ise seyir halinde aracıyla kaldırımdan uçarak köprünün ayağına çarptı, bu anları da araç kamerasıyla saniye saniye çekti. Kazanın ardından tüm evraklarını hazırlayan Deniz, aracını servise götürdü. İlk hasar raporunda fiyat yüksek çıkınca, Türkiye Sigorta şirketi aracı tamir etme ya da perte ayırma konusunda karar veremedi.

Burak Türker

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