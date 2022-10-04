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Kaza anını saniye saniye çekti, 2,5 aydır kasko mağduru

Kaza anını saniye saniye çekti, 2,5 aydır kasko mağduru
Kaza anını saniye saniye çekti, 2,5 aydır kasko mağduru

Bursa’da lüks otomobiliyle kaza yapan sürücü, bu anları saniye saniye görüntülemesine, kaza tutanağı, alkol raporu ve ekspertiz raporları eksiksiz olmasına rağmen 2,5 aydır aracını yaptıramadı. Türkiye Sigorta şirketi, 2 ay boyunca 600 bin lira hasar çıkan otomobili tamir ya da perte ayırmaya karar veremedi. Karar verdiğinde ise servis fiyatları güncellenince araç sahibi mağdur oldu.

Kaza anını saniye saniye çekti, 2,5 aydır kasko mağduru - Tıkla İzle

Bursa'da resmi bir kurumda çalışan Güven Deniz, 2 yıl önce kendine sıfır bir araç aldı. Aracına ise kasko yaptırdı. 2,5 ay önce ise seyir halinde aracıyla kaldırımdan uçarak köprünün ayağına çarptı, bu anları da araç kamerasıyla saniye saniye çekti. Kazanın ardından tüm evraklarını hazırlayan Deniz, aracını servise götürdü. İlk hasar raporunda fiyat yüksek çıkınca, Türkiye Sigorta şirketi aracı tamir etme ya da perte ayırma konusunda karar veremedi.

Burak Türker

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