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Kaza esnasında duyduğu ses sayesinde hayatta kaldı

Kaza esnasında duyduğu ses sayesinde hayatta kaldı
Kaza esnasında duyduğu ses sayesinde hayatta kaldı

Muş’ta ekmek fırınına un boşaltmak için çalışır halde park edilen tır, aniden hareket ederek 5 araca ve taksi durağına çarparak durabildi. Kaza esnasında gelen ses üzerine kaçan bir kişi ise son anda kurtuldu.

Kaza esnasında duyduğu ses sayesinde hayatta kaldı - Tıkla İzle

Alınan bilgilere göre olay, Minare Mahallesi'nde meydana geldi. Fırına un boşaltmak için park halinde bekleyen 01 RL 428 plakalı tır, bilinmeyen bir nedenden dolayı hareket ederek cadde üzerinde bulunan meyve tezgâhı, 5 araç ve taksi durağına çarptı. Kazada 1 araç kullanılamaz hale gelirken, 4 araç ise hasar gördü. Can kaybının yaşanmadığı kaza, güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

İshak Güngör

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