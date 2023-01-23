Kaza esnasında duyduğu ses sayesinde hayatta kaldı

Alınan bilgilere göre olay, Minare Mahallesi'nde meydana geldi. Fırına un boşaltmak için park halinde bekleyen 01 RL 428 plakalı tır, bilinmeyen bir nedenden dolayı hareket ederek cadde üzerinde bulunan meyve tezgâhı, 5 araç ve taksi durağına çarptı. Kazada 1 araç kullanılamaz hale gelirken, 4 araç ise hasar gördü. Can kaybının yaşanmadığı kaza, güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

İshak Güngör

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