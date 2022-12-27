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Kaza geçiren kocasını hastanede bulamadı, 73 yaşında okuma-yazma öğrendi

Kaza geçiren kocasını hastanede bulamadı, 73 yaşında okuma-yazma öğrendi
Kaza geçiren kocasını hastanede bulamadı, 73 yaşında okuma-yazma öğrendi

Mersin'de yaşayan 6 çocuk annesi 73 yaşındaki Bedriye Arslan, gösterdiği azimle herkesin takdirini topladı. Geçtiğimiz aylarda kaza geçiren ve hastaneye kaldırılan eşinin odasını okuma-yazma bilmediğinden bulamayan, o gün kursa gitmeye karar veren Arslan, kursa giderek hayaline ulaştı. Arslan, "Yıllar sonra okuma-yazma öğrenmek çok güzel bir duygu. Okuma yazmayı hiç bilmeyen insan kör oluyor" dedi.

Kaza geçiren kocasını hastanede bulamadı, 73 yaşında okuma-yazma öğrendi - Tıkla İzle

Akdeniz ilçesinde yaşayan 6 çocuk annesi Bedriye Arslan, herkese örnek oldu. Uzun yıllar okuma-yazmayı öğrenmeyi hayal eden ancak bir türlü kursa gidemeyen Arslan, kaza geçiren eşinin hastanedeki odasını bulamayınca artık kursa gitmeye karar verdi. Akdeniz Belediyesinin Özgürlük Mahallesinde bulunan Kültür ve Sanat Evindeki okuma-yazma kursuna başlayan Arslan, gösterdiği azimle kısa sürede okuma yazmayı öğrendi. Hayallerine 73 yaşında ulaşmanın mutluluğunu yaşayan Arslan, artık her yere tek başına gittiğini söyledi.

"Çocukları hastaneye bile götüremezdim"

Yaşadığı mutluluğu İHA muhabiriyle paylaşan Arslan, küçük yaşlarda okula gidemediği için okuma yazma öğrenemediğini söyledi. Ailede kendisinin büyük olduğunu ve bu yüzden kardeşlerine baktığını belirten Arslan, "Köyümüzde okul vardı. Annem, babam dağa bayıra gidiyordu çocuklara ben baktım, ben büyüttüm onları. Bu yüzden okula gidemedim. Daha sonra Mersin'e göçtük, okuma yazma olmayınca, bir yere gidemezdim. Çarşıya, pazara gidemezdim. Okuma, yazma yok nerede ineceğim, nerede bineceğim onları bilemiyordum. Çocukları hastaneye bile götüremezdim" şeklinde konuştu.

Koray Ünlü-Güray Gürdal

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