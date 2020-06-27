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Kaza geçirerek sınava yetişemeyen kardeşler yetkililerden yardım istedi

Kaza geçirerek sınava yetişemeyen kardeşler yetkililerden yardım istedi
Kaza geçirerek sınava yetişemeyen kardeşler yetkililerden yardım istedi

Adana’da TYT sınavına yetiştirmeye çalışırken kaza yaparak hastaneye kaldırılan ve bu nedenle sınava giremeyen 3 kardeş, tekrardan sınava girmek için yardım beklediklerini söyledi.

Kaza geçirerek sınava yetişemeyen kardeşler yetkililerden yardım istedi - Tıkla İzle

Songül (19), Ayşe (24) ve Abdülmelik (20) Bozdağ kardeşler, ablaları Remziye'nin kullandığı 33 HF 976 plakalı otomobil ile TYT sınavına girmek için abileri Hüseyin ile birlikte sabah evlerinden çıktı. Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne doğru giderken abla Remziye, okula 200 metre kala ters yönden gelen başka bir araca çarpmamak için manevra yaptı ancak direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki direklere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken yaralanan kardeşler ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk incelemelerde Ayşe'nin kolunda, Abdülmelik'in ise 2 ayağında kırık tespit edildi. Songül, ablası Remziye ve abisi Hüseyin ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Songül, Remziye ve Hüseyin Bozdağ kardeşler öğle saatlerinde taburcu olurken diğer 2 kardeşin tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Babaları olmayan, annelerinin bin bir emekle okuttuğu ancak kaza nedeniyle sınava giremeyen kardeşler şimdi kendilerine uzatılacak bir yardım elini bekliyor.

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“Sınava da çok çalışmıştım”
İHA muhabirine konuşan Songül Bozdağ, yeni mezun olduğunu ve sınava evde kendi emekleriyle çalışarak hazırlandığını belirterek, “Yeni mezun olmuştum. Yolda gidiyorduk bir araba ters yönden geldi ve biz de çarpmamak için ablam direksiyonu kırdı. Hakimiyeti kaybedip direğe çarptık sonrasını hatırlamıyorum. Sınava da giremedim hastaneye kaldırıldığım için. Çalıştım o kadar da ama giremedim. Abim ve ablam da sınava girecekti. Okulda korona virüsten dolayı fazla sınava çalışamadık bende evde kendi çabalarımla sınava hazırlanmıştım” diye konuştu.

Umutcan İşledici - Serkan Çetinkaya

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