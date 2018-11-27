İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaza kırım ekibi, düşen helikopterin enkazını inceliyor

Kaza kırım ekibi, düşen helikopterin enkazını inceliyor
Kaza kırım ekibi, düşen helikopterin enkazını inceliyor

Kaza kırım ekibi, Sancaktepe'de düşen helikopterin enkazına incelemelerde bulunuyor.

Kaza kırım ekibi, düşen helikopterin enkazını inceliyor - Tıkla İzle

Sancaktepe dün düşen helikopterin enkazında incelemeler sürerken, bölgeye kaza kırım ekipleri de ulaştı. Sabah saatlerinde olay yerine gelen kaza kırım ekibi, helikopter enkazında incelemelere başladı. Ekibin incelemelerinin ardından helikopter enkazının kaldırılacağı öğrenildi.

İNCELEME HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sancaktepe'de dün düşen helikopterin enkazını inceleyen kaza kırım ekibinin çalışmaları havadan görüntülendi.  Kaza kırım ekibi, Sancaktepe'de dün düşen helikopterin enkazına incelemelerde bulunuyor. Sabahın ilk ışıklarıyla olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları havadan görüntülendi. Kaza kırım ekibinin çalışmalarının ardından helikopter enkazının kaldırılması bekleniyor.  

Mustafa Biçer
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.