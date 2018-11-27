Kaza kırım ekibi, düşen helikopterin enkazını inceliyor

Sancaktepe dün düşen helikopterin enkazında incelemeler sürerken, bölgeye kaza kırım ekipleri de ulaştı. Sabah saatlerinde olay yerine gelen kaza kırım ekibi, helikopter enkazında incelemelere başladı. Ekibin incelemelerinin ardından helikopter enkazının kaldırılacağı öğrenildi.
İNCELEME HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Sancaktepe'de dün düşen helikopterin enkazını inceleyen kaza kırım ekibinin çalışmaları havadan görüntülendi. Kaza kırım ekibi, Sancaktepe'de dün düşen helikopterin enkazına incelemelerde bulunuyor. Sabahın ilk ışıklarıyla olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları havadan görüntülendi. Kaza kırım ekibinin çalışmalarının ardından helikopter enkazının kaldırılması bekleniyor.
Mustafa Biçer