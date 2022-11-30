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Kaza sonrası 'arabamı mahvettin' tartışması motosikletli ile yumruklu kavgaya dönüştü

Kaza sonrası 'arabamı mahvettin' tartışması motosikletli ile yumruklu kavgaya dönüştü
Kaza sonrası 'arabamı mahvettin' tartışması motosikletli ile yumruklu kavgaya dönüştü

Maltepe’de seyir halinde olan kadın sürücü, motosikletliye çarptı. Kazada motosikletli bacağından hafif yaralanırken iddiaya göre sürücü, “arabamı mahvettin” diyerek motosikletliye bağırmaya başladı. Çevredekilerin de araya girmesiyle tartışma büyüdü. Motosiklet sürücüsü ile tartışmaya dahil olanlar, birbirlerine yumruklarla saldırdı. Yumrukların havada uçuştuğu o anlar bir motokuryenin kask kamerasına yansıdı.

Kaza sonrası 'arabamı mahvettin' tartışması motosikletli ile yumruklu kavgaya dönüştü - Tıkla İzle

Olay, Maltepe Feyzullah Mahallesi'nde Pazartesi akşamı saat 22.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre bir otomobilin kadın sürücüsü, seyir halinde olan bir motosikletliyle çarpıştı. Kazanın ardından kadın sürücü, “arabamı mahvettin” diyerek motosikletliye bağırmaya başladı. Kazayı gören mahalle sakinleri, olay yerine gelerek motosikletli sürücü ile tartıştı. 'Bayana bağıramazsın' seslerinin yükseldiği tartışma alevlenerek yumruklu kavgaya dönüştü. Şahıslar motosiklet sürücüsüne yumruklarla saldırdı.

Yumrukların havada uçuştuğu o anlar ise bir motokuryenin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; mahalle sakinleri ile motosikletlinin tartıştığı, kısa sürede büyüyen tartışmada, bazı vatandaşların motosikletliye yumrukla saldırdığı görülüyor.
 

Abdul Samet Kaya - Enes Şamil Gönenç - Sevgi Canpolat
 

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