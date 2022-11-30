Kaza sonrası 'arabamı mahvettin' tartışması motosikletli ile yumruklu kavgaya dönüştü

Olay, Maltepe Feyzullah Mahallesi'nde Pazartesi akşamı saat 22.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre bir otomobilin kadın sürücüsü, seyir halinde olan bir motosikletliyle çarpıştı. Kazanın ardından kadın sürücü, “arabamı mahvettin” diyerek motosikletliye bağırmaya başladı. Kazayı gören mahalle sakinleri, olay yerine gelerek motosikletli sürücü ile tartıştı. 'Bayana bağıramazsın' seslerinin yükseldiği tartışma alevlenerek yumruklu kavgaya dönüştü. Şahıslar motosiklet sürücüsüne yumruklarla saldırdı.

Yumrukların havada uçuştuğu o anlar ise bir motokuryenin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; mahalle sakinleri ile motosikletlinin tartıştığı, kısa sürede büyüyen tartışmada, bazı vatandaşların motosikletliye yumrukla saldırdığı görülüyor.



Abdul Samet Kaya - Enes Şamil Gönenç - Sevgi Canpolat



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