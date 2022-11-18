Kaza sonrası caddeyi boks ringine çevirdiler

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde seyir halinde olan T.K. hakimiyetindeki 20 AHS 866 plakalı hafif ticari araç, kavşağa dönmek isteyen İ.O. idaresindeki 33 AFJ 245 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta savruldu. Araçlardan inen sürücüler bir anda tartışmaya başlayarak suçu birbirlerine atmaya başladı. Sözlü konuşmanın ardından ikili birbirine tekme tokat saldırmaya başladı. Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı kavgada sürücüler birbirine acımasızca vurup sürükledi.

Yakınları kavgayı büyüttü

Bir süre sakinleştirilen taraflar yakınlarını arayarak yardım istedi. Kısa süre sonra olay yerine yaklaşık 30 kişilik grup toplanarak birbirlerine hakaret etmeye başladı. Tansiyonun yükseldiği o anlarda olayı ayırmaya gelen vatandaşların karıştığı tekme ve yumruklu ikinci kavga çıktı. O anlarda olaya denk gelen polis ekipleri kavganın arasında kalarak destek ekip istedi. Kavgaya yönlendiren çok sayıda ekip, bir süre yetersiz kaldığı olayı müdahale ederek sonlandırdı. Kavgaya karışan şüphelilerin bazıları ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu, sürücünün ise yerde süründüğü kavga ve kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Eren Elyesa Polat - Atilla Özer

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