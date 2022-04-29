Kaza sonrası çaya düşen otomobildeki çift aranıyor

Edinilen bilgiye göre, Oltu istikametinden Artvin istikametine giden Özkan Ölmez'e ait 39 TD 124 plakalı otomobil ile Ormanağzı köyünden Olur istikametine giden 55 AFC 706 plakalı otomobil Olur Yeşilbağlar mahallesinde kafa kafaya çarpıştılar. Kaza sonrası iki araçta Oltu çayına uçtu. Kaza sonrası coşkun akan Oltu çayından Özkan Ölmez ve Eşi Müberra Ölmez kendi imkanları ile yaralı olarak dışarıya çıktılar. Suya kapılan 55 AFC 706 plakalı otomobil içerisinde bulunan Ormanağzı köyünde ebe olarak görev yapan dört aylık hamile Büşra Tosun'un cesedine ulaşılırken Fevzi Bulut ve eşi Sevinç Bulut aranıyor.



Dursun Murat Aydın

