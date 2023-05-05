Kaza sonrası hüzünlü bekleyişin ardından acı haber geldi

Kaza, D-100 karayolu Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine gitmekte olan Melike Taşkın idaresindeki 54 B 5834 plakalı hafif ticari araç ile D-100 karayolunda karşıya geçmek isteyen Mehmet Özbey yönetimindeki 14 ABR 917 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç refüje savruldu. Kazada 14 ABR 917 plakalı araç içerisinde yolcu konumunda bulunan Mualla Özbey ve Meryem Tombul ağır yaralanırken, sürücü Mehmet Özbey ise yara almadan kurtuldu. Ayrıca hafif ticari araç içerisinde bulunan sürücü Melike, Efe, Emre ve Zümra Taşkın yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen sağlık ekipleri tarafından, ağır yaralı olan ve kalbi duran Mualla Özbey'e kaza mahallinde dakikalarca kalp masajı yapıldı. Kalp masajı yapılarak ambulansa bindirilen Mualla Özbey hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Mualla Özbey, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Eşi aracın başında dakikalarca oturmuştu

Öte yandan, kazadan yara almadan kurtulan sürücü Mehmet Özbey, eşi Mualla Özbey'in ve araçta bulunan Meryem Tombul'un hastaneye götürülmesinin ardından paramparça olan aracının yanı başında dakikalarca hüzünlü bir şekilde oturdu. Özbey, daha sonra ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaza anı araç kamerasında

Meydana gelen kaza ise bir aracın içerisinde bulunan kameraya yansıdı. Yolun karşısına geçmek isteyen otomobile, hafif ticari aracın çarptığı feci anlar saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Enes Özkan

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