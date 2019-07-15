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Kaza sonrası sıkışan sürücü için herkes seferber oldu

Kaza sonrası sıkışan sürücü için herkes seferber oldu
Kaza sonrası sıkışan sürücü için herkes seferber oldu

Karaman’da yön levhasına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon mahallinde sıkıştı. Sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için itfaiye, güvenlik güçleri ve vatandaşlar adeta seferber oldu.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Karaman-Konya karayolunun 29. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Galip U. (29) yönetimindeki 42 ABH 910 plakalı hafif ticari araç, Konya'dan Karaman istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir yön levhasına çarptı. Araçta sıkışan sürücü için ilk olarak sağlık görevlileri ve yoldan geçen diğer sürücüler seferber oldu. Daha sonra Karaman İtfaiyesinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, sürücüyü kısa sürede sıkıştığı yerden kurtardı. İki ayağı da kırık olan ve baygın haldeki sürücü ambulansla hemen Karaman Devlet Hastanesine götürüldü. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Mehmet Dağlı

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