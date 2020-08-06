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Kaza sonrası yumruklar havada uçuştu

Kaza sonrası yumruklar havada uçuştu
Kaza sonrası yumruklar havada uçuştu

Adıyaman’da 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza sonrası yumruk ve tekmeler havada uçuştu.

Kaza sonrası yumruklar havada uçuştu - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi üzerinde bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza sonrasında kazaya karışan sürücülerin yakınları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgaya çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etti. Kavga sonrası olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan şahısları olay yerinden uzaklaştırırken kazada hafif şekilde yaralanan kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir

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